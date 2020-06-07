تطوير التعليم من أين يبدأ

يجمع المتابعين للشأن التعليمي على أن تطوير التعليم يجب أن يبدأ بالمعلم وينتهي به دون المرور على المناهج التعليمية والمباني والتجهيزات المدرسية وكأن المُعلم خِضر موسى أو ورقة بن نوفل، تطوير التعليم يعني عملياً تطوير كل شيء فالجيل المتعلم سيضع بصمته على مختلف مناحي الحياة وسيكون كل شيء جميلاً فالأمم تنهض بالتعليم والتعليم حجر الزاوية في أي عملية تنموية.

إجماع الجميع على أن تطوير التعليم يبدأ بالمعلم لا مُبرر له خصوصاً إذا علمنا أن المعلم ليس مجرد موظف بل مُربي وحريص على الطلاب ، إذا آردنا تطوير التعليم فيجب البدء بوضع تصور صحيح لماهية التطوير ووضع النقاط على الحروف فالعملية التعليمية تبدأ بالمقرر المدرسي وتمر بالمبنى والتجهيزات المدرسية وتنتهي بالمعلمين والمعلمات وهذا يسمى في علم التربية بالمنهج فالمنهج شاملُ لكل شيء في العملية التعليمية، المقررات المدرسية والمباني والتجهيزات هي الأولى بالتطوير والتحديث المستمر لتواكب المرحلة التي يعيشها المجتمع من الناحية الفكرية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية أيضاً وليس المعلم الذي إذا سمع كلمة تطوير استبشر خيراً لكنه يتفاجأ بأن التطوير يعني وضعه أمام لجنة اختبارات ناهيك عن تشتيت جهوده بأعمالِ إدارية وإشرافية لا نهاية لها.

المعلمين والمعلمات ليسوا ضد التطوير بل بالعكس مع التطوير والتحديث لكنهم بعيدون عن حقيقة التطوير هم منفذين لا أقل ولا أكثر، لسان حالهم يقول إذا آرادت الوزارة تطوير التعليم فعليها التوجه إلى الميدان ومن ثم البناء على التصورات والاقتراحات وليس الجلوس في المكاتب والتفكير في التطوير وإصدار التعاميم المُلزمة بدون دراسة للواقع ومشكلاته المعقدة.

بالواقع التعليمي هناك الكثير من المشكلات المعقدة ويكفي للمسؤول زيارة واحدة لمدرسةِ بشكلِ مفاجيء دون أن يعلم أحدُ من المقربين سيجد الكثير والكثير من المشكلات وسيعلم أن التطوير الحقيقي لا يبدأ من المعلم ولا من علاوته السنوية ولا من مستواه الوظيفي بل من تلك البيئة التي ليست بحاجة لتطوير بل لهدم وإعادة بناء من جديد لتواكب تطلعات المجتمع والأجيال القادمة.

هناك العديد من النماذج في مختلف دول العالم لماذا لا نأخذ النموذج الجيد ونطبقه على الواقع من دون زيادةِ أو نقصان، على سبيل المثال سنغافورة نهضت بالمعلم فنهضت البلاد وكذلك ماليزيا وكوريا وفنلندا، تلك البلدان لم تقل أن المعلم بليد أو بحاجة لتطوير مهني بل قالت أنه ناجح ويحتاج للمزيد من الرعاية والدعم والتطوير ليبدع ويُخلق أجيالاً مُبدعة، لم تضع تلك البلدان الطلبة والطالبات في دورة مياة أو صالة طعام ولم تكتب على المباني المدرسية المستأجرة عبارات التحفيز التي يناقضها الداخل بل أنشئت مدارس نموذجية مجهزة على أعلى مستوى لأنها تؤمن بأن البيئة الصحية الصحيحة هي التي تُنجب المبدعين والمبدعات وليس عمليات التجميل والترقيع التي تستهدف فئة تحاول النهوض لكنها لم تجد من يُساعدها .

كتبه: رياض الزهراني