الدوري الإسباني يعلن الوقوف دقيقة صمت تكريما لضحايا فيروس كورونا

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اتفقت رابطة الدوري الإسباني مع الأندية، على الوقوف دقيقة صمت قبل المباريات التي ستستأنف بها المنافسات، حداداً على أرواح الآلاف الذين راحوا ضحية فيروس كورونا.
وأكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنه توصله لهذا الاتفاق مع رابطة الدوري، من أجل تكريم صادق إلى جميع الذين رحلوا عن عالمنا بسبب الوباء، وأسرهم.
وأشار اتحاد الكرة الإسباني في بيانه، إلى أن هذا التكريم سيقام قبل مباراة رايو فايكانو وألباسيتي بدوري الدرجة الثانية، التي سوف تستأنف يوم الأربعاء المقبل، وكذلك في باقي مباريات الدرجتين الأولى والثانية، وأيضا في الأدوار الفاصلة للدرجتين الثانية والثالثة.
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