مطارات الرياض تنفي استئناف الرحلات الجوية الدولية

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نفت شركة مطارات الرياض صحة الخطاب المتداول بشأن تحديد يوم غد الإثنين الموافق 8 يونيو موعداً لاستئناف الرحلات الجوية الدولية عبر مطار الملك خالد الدولي.
وقالت الشركة إن المعلومات الواردة في الخطاب تخص انتقال العمليات التشغيلية للرحلات الدولية المرتبطة بمبادرتي إعادة المواطنين من خارج المملكة ومبادرة عودة للمقيمين الراغبين بالعودة لبلدانهم حسب الخطة المقررة من الصالة رقم 1 في المطار إلى الصالة رقم 2.
وأكدت في بيانٍ اليوم (الأحد) أن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة.
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