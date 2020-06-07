صحة جدة تعمل على تشغيل المستشفى الميداني

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ضمن الإجراءات الاحترازية في التصدي لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) ، دشنت صحة جدة صباح اليوم الأحد التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني و الذي تم بناؤه على أرض مركز جدة للمعارض التابع للغرفة التجارية بشمال مدينة جدة ، بالتعاون و بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ، و سيعمل المستشفى على إجراءات إستقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة و كذلك ممن لديهم أعراض خفيفة ، لحين تماثلهم للشفاء باذن الله .
و تتضمن الخطة التشغيلية للمستشفى التشغيل التجريبي في البداية بهدف بواقع 20 سرير وذلك للتاكد من فاعلية و جاهزية الأجهزة و المعدات التي تم تجهيز المستشفى بها كمرحلة أولى ، و ذلك حرصاً على أن يتم التشغيل وفق الخطط المعدة مسبقاً إلى حين إكتمال التشغيل الكلي ، حيث ستكون الطاقة الإستيعابية للمستشفى 500 سرير ، و يضم المستشفى جميع الأقسام الطبية المساعدة و المتمثلة في ” المختبر ، و الأشعة، و الصيدلية ، و التغذية ، والتموين الطبي ” .
و أوضحت صحة جدة أن مساحة المستشفى الميداني تبلغ 8000 متر مربع ، و تم مراعاة جميع إشتراطات السلامة الوقائية و العامة و المراقبة الأمنية ، حرصًا على سلامة الجميع ، كما تم دعم المستشفى بالعديد من الطواقم الطبية و الفنية المتخصصة و بعض الكوادر الإدارية ، إلى جانب تزويده بالمستلزمات الطبية و الأدوات و أنابيب الأكسجين لضمان التعامل مع مثل الحالات المصابة بمرض كورونا المستجد .
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