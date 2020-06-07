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الأخضر يستعد لتصفيات المونديال في أبها

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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اقترح الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي، تصورا أوليا لبرنامج إعداد الفريق لاستئناف التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واستقر الجهازان على إجراء معسكر إعداد “الأخضر” في مدينة أبها.

ونقلت صحيفة “، اليوم الأحد، عن مصادر خاصة، إن اختيار المدينة الواقعة جنوب السعودية، جاء لاعتدال أجوائها المناخية، ما جعلها الخيار الأول في المقترحات لإجراء الإعداد.

وأكدت وجود تواصل بين اتحاد الكرة السعودي ووكالة الشؤون الفنية في وزارة لمعرفة إمكانية إجراء التدريبات على ملاعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

ويتصدر الأخضر المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد ثماني نقاط.

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