إصابة 7 أشخاص بإنقلاب مركبة في الباحة

أصيب 7 أشخاص , إثر حادث إنقلاب مركبة عصر اليوم بطريق الأحسبة في المخواة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني ، بأن بلاغاً ورد عند الساعة 14.18 لغرفة العمليات بالمخواة , يفيد بإنقلاب مركبة طريق الأحسبة , قبل حديقة الشوق.

وأضاف الزهراني , بأنه فور تلقي البلاغ , تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، فتبيّن عند وصول الفرقة الأولى منها وجود سبع إصابات منها ثلاث خطيرة، تم التدخل إسعافيًّا لهم، ونقلهم لمستشفى المخواة العام.

وأوضح بأنه تم نقل باقي المصابين عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، مردفا بأن هناك إصابتين متوسطتين تم التعامل معهما ونقلهما لمستشفى المخواة من قبل الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر، وأصابتين بسيطتين نُقِلتا عن طريق فرق الصحة.