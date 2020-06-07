شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق سوق «باب مكة» في جدة بسبب «الإجراءات الوقائية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، سوق “باب مكة” الواقع في منطقة جدة التاريخية. وكشفت أمانة محافظة جدة أن الإغلاق “احترازيا” لكثرة مرتادي السوق وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. وشهدت مواقع التواصل تداول مقاطع تظهر تجمع أعداد كبيرة من العمالة داخل السوق دون مراعاة للإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي.

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