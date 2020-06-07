شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الإثنين.. أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية على عدة مناطق يوم غد الاثنين بمشيئة الله، تتمثل في هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تعيق الرؤية الأفقية.

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وتشمل التوقعات هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم.

ومن المتوقع أيضا استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران.