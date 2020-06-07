شكرا لقرائتكم خبر عن رصد تحويل مبالغ مالية كبيرة لجهات مجهولة خارج المملكة.. و«النيابة العامة» تحقق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع شخصين من جنسية عربية لقيامهما بتحويل مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مشروعة لجهات مجهولة.

Advertisements

وكشفت تحقيقات الدائرة المختصة عن قيام مقيمين في محافظة جدة بممارسة أعمال غير نظامية، متعلقة بتحويل مبالغ مالية كبيرة، ولجهات مجهولة.

وباشرت الدائرة إجراءات التحقيق المالي الموازي ودراسة الأسلوب الإجرامي والملاءة المالية للمذكورين، وأسفرت تلك الإجراءات عما أشير إليه بحقهما، وتواطؤ مواطنين معهما عبر تمكينهما من حساباتهم البنكية وتم إيقافهم على ذمة التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية تجاههم، وفقا لـ”عكاظ”.

وشددت النيابة العامة على أن مثل هذه الجرائم والسلوكيات تعتبر مجرمة طبقاً لنظامي مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك.