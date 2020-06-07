شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «مطارات الرياض» بشأن استئناف «الرحلات الدولية» غدا الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت شركة “مطارات الرياض” أن الخطاب المتداول بخصوص استئناف الرحلات الجوية الدولية، يخص انتقال العمليات التشغيلية للرحلات المرتبطة بمبادرة “إعادة المواطنين من الخارج”، ومبادرة “عودة” للمقيمين الراغبين بالعودة لبلدانهم. Advertisements وشددت الشركة في بيان نشرته ،اليوم الأحد، على أن استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة.

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