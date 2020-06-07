مؤسسة النفط الليبية تؤكد عودة الإنتاج بحقل الشرارة في الجنوب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان اليوم الأحد استئناف بعض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق بجنوب البلاد.

كان مهندسان في الحقل أبلغا رويترز أمس السبت أن الإنتاج يعود تدريجيا عقب حصار أغلق الحقل البالغة طاقته 300 ألف برميل يوميا لأكثر من أربعة أشهر.