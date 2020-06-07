أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان اليوم الأحد استئناف بعض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق بجنوب البلاد.
كان مهندسان في الحقل أبلغا رويترز أمس السبت أن الإنتاج يعود تدريجيا عقب حصار أغلق الحقل البالغة طاقته 300 ألف برميل يوميا لأكثر من أربعة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة النفط الليبية تؤكد عودة الإنتاج بحقل الشرارة في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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