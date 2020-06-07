مهندس بحقل الفيل النفطي الليبي يقول الحقل عاد للعمل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لحقل الفيل النفطي في ليبيا

قال مهندس ميداني بحقل الفيل النفطي الليبي لرويترز إن الحقل استأنف الإنتاج يوم الأحد بعد شهور من الحصار.

ولم يرد بعد تأكيد من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بشأن إعادة فتح الحقل.

وحقل الفيل، الذي يقع في جنوب غرب البلاد وبلغت طاقته الإنتاجية في السابق 70 ألف برميل يوميا، مرتبط بحقل الشرارة الذي عاد للعمل يوم السبت.