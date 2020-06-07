"الشاباك" يعلن اعتقال فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي

القدس - سبوتنيك. وقال جهاز "الشاباك" في بيان له أنه "بعد حملة واسعة لقوات جيش الدفاع، والشاباك، والشرطة في منطقة جنين، القبض على المخرب المشتبه في قتل المحارب عميت بن يغيآل".

وكشف "الشاباك" في بيانه أنه "في ختام أعمال استخبارية وعملياتية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك، وشرطة إسرائيل، تم القبض على المخرب المشتبه به بقتل المحارب، العريف أول عميت بن يغيآل رحمه الله، خلال نشاط ميداني في قرية يعبد".

وتابع البيان بالقول أنه "تم القبض على المخرب خلال حملة اعتقالات واسعة في منطقة جنين مباشرةً بعد الحادث".

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وفرض الجيش الإسرائيلي حصارا على بلدة يعبد الواقعة جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وواصل حملات الدهم والاقتحام لبيوت البلدة، كما نفذ خلال الأيام الماضية حملة اعتقال طالت عشرات الفلسطينيين في القرية، وذلك في أعقاب مقتل جندي إسرائيلي في البلدة بعد إلقاء حجر على رأسه من سطح أحد المباني فيها، وهو من وحدة النخبة "جولاني" التي تشكل رأس حربة في العمليات البرية، وذلك خلال عملية دهم لبلدة يعبد.