شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم للطلاب من «تقويم التعليم» بشأن «الاختبار التحصيلي» غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت هيئة تقويم التعليم والتدريب الطلاب والطالبات الذين سيختبرون غدا الاثنين الاختبار التحصيلي عن بعد “الاختبار النظري”، لمجموعة من الخطوات المهمة قبل وبعد الاختبار.

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “تنبيه للطلبة الذين سيختبرون يوم غد الاثنين الاختبار التحصيلي عن بعد – التخصص النظري .. خطوات مهمة قبل وبعد الاختبار على النحو التالي:

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1- الدخول على المنصة: يمكنك تحميل الاختبار قبل 24 ساعة

2- كلمة المرور: يمكن الحصول على كلمة المرور من الموقع المخصص لها كما هو موضح في المرفق أدناه، وصلاحية كلمة المرور تنتهي عند العاشرة والربع صباحا.

3- تسليم الاختبار: يمكنك رفع الاختبار خلال 24 ساعة، موضحة أن إرسال الاختبار قد يستغرق من 15 لـ 20 دقيقة.