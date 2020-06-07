شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على مدينة أبها بعسير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب المملكة، اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

كما توقعت الأرصاد نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، نجران والمدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.