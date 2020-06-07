شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الحركة المرورية بـ«طريق الهدا» بعد انتهاء الأمطار بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة استئناف الحركة المرورية على طريق الهدا بعد انتهاء الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة، أعلنت في وقت سابق، إغلاق طريق الهدا احترازياً في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها الطائف.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت أن تشهد منطقة مكة المكرمة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن الحالة تشمل: “العاصمة المقدسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ، والطرق السريعة والمناطق المفتوحة”.