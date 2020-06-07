سلطنة عمان: تسجيل 866 اصابة بـ"كورونا" والاجمالي 16882

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية اعلنت سلطنة عمان اليوم الاحد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الى 16882 حالة بعد تسجيل 866 اصابة جديدة. وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان نقلته وكالة الانباء العمانية ان 319 حالة من المصابين الجدد لمواطنين عمانيين و547 حالة لوافدين. واشارت الوزارة الى تماثل 3451 حالة للشفاء فيما بلغ عدد الوفيات 75 حالة.

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