وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا"، أعلن وزير الدولة الكويتي لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، خطة لإعادة فتح الطيران التجاري بمطار الكويت الدولي، من خلال 3 مراحل تشغيلية.
وأوضح الوزير الكويتي، خلال اجتماع بالإدارة العامة للطيران المدني، لمناقشة عودة العمل الرسمي، أن الخطة التي وضعها "الطيران المدني"، تبدأ التشغيل بمرحلة أولى بنسبة 30%، ثم في المرحلة الثانية 60%، وصولا إلى المرحلة التشغيلية الكاملة لمطار الكويت الدولي.
ولفت إلى أن الخطة وضعت بعين الاعتبار أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية في هذه المرحلة؛ بحيث يتم تطبيقها على المسافرين، في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي سياق تخفيف الإجراءات المتعلقة بتداعيات انتشار "كورونا"، أصدر وزير الأوقاف فهد العفاسي قرارًا يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة يوم الأربعاء المقبل بدءًا من صلاة الظهر؛ وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير اعتبارا من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط.
وأغلقت الكويت، في آذار/مارس الماضي، مجالها الجوي بوجه الطيران التجاري، باستثناء رحلات الإجلاء والشحن الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعلن خطة عودة حركة الطيران وموعد فتح المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.