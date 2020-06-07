الكويت تعلن خطة عودة حركة الطيران وموعد فتح المساجد

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا"، أعلن وزير الدولة الكويتي لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، خطة لإعادة فتح الطيران التجاري بمطار الكويت الدولي، من خلال 3 مراحل تشغيلية.

وأوضح الوزير الكويتي، خلال اجتماع بالإدارة العامة للطيران المدني، لمناقشة عودة العمل الرسمي، أن الخطة التي وضعها "الطيران المدني"، تبدأ التشغيل بمرحلة أولى بنسبة 30%، ثم في المرحلة الثانية 60%، وصولا إلى المرحلة التشغيلية الكاملة لمطار الكويت الدولي.

ولفت إلى أن الخطة وضعت بعين الاعتبار أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية في هذه المرحلة؛ بحيث يتم تطبيقها على المسافرين، في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق تخفيف الإجراءات المتعلقة بتداعيات انتشار "كورونا"، أصدر وزير الأوقاف فهد العفاسي قرارًا يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة يوم الأربعاء المقبل بدءًا من صلاة الظهر؛ وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير اعتبارا من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط.

وأغلقت الكويت، في آذار/مارس الماضي، مجالها الجوي بوجه الطيران التجاري، باستثناء رحلات الإجلاء والشحن الجوي.