الجيش الأمريكي يدخل رتلا محملا بمعدات لوجستية من العراق إلى ريف الحسكة.. صور

وذكرت مصادر أهلية من منطقة اليعربية أن قوات الجيش الأمريكي أدخلت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي السورية رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية مكونا من 50 شاحنة وناقلات وبرادات مع صهاريج بترول برفقة عدد من المدرعات نوع همر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأدخلت قوات الجيش الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.