"الجمل لا يرى اعوجاج رقبته".. مشادة كلامية على تويتر بين أمير سعودي ومذيعة بقناة الجزيرة

وقالت عويس في تغريدتها، "السبيل الوحيد للارتقاء بالحوار على تويتر ونقل الجدل والاختلاف الى مستوى مقارعة الحجّة بالحجّة بدل الشتيمة والتحريض على العنف وتنظيفه من بذاءة الذباب التابع لنظامي مبس ومبز هو نقل مقر تويتر الشرق الأوسط من دولة الإمارات".

ورد الأمير السعودي على هذه التغريدة قائلا: "الجمل لا يرى اعوجاج رقبته كان من باب أولى أن توجهي كلامك لنفسك فلا تنتظري الاحترام والتقدير وأنتي تمارسي الإسقاطات والإساءات المتكررة لولاة أمرنا وهل ما تقومي به من كذب وافتراء يصنف بقاموسك بالحجة، في النهاية من دق الباب لقى الجواب..".

وردت الإعلامية مجددا بتغريدة منفصلة قالت فيها: "اعرض كصحفية الأوضاع السياسية المهمة في البلدان وأطرح أسئلة على سياسيين بينهم من تسميهم ولاة أمرك فنحن في 2020 ولسنا بالقرون الوسطى.. عندما اتحدث بالسياسة عليك أن ترد بالسياسة وليس بالشخصي وبالبذاءة.. أتفهّم ظروفك وربما أنت مضطر للدفاع أو حتى مقتنع، إنما البذاءة حجة الضعيف والجاهل.. تحياتي".

وفي تغريدة منفصلة، قال الأمير سطام: "تناقض عجيب ومثير للاهتمام بين ما تكتبيه وبين السياسة التي تدعي أنك تتكلمي فيها وردي كان على تغريداتك وللعلم هناك فرق بين طرح الأسئلة والسياسة وبين الإساءات الممنهجة، أما ولاة الأمر فهو مفهوم شرعي قد تجهليه بحكم عدم علمك بذلك ولا يرتبط بزمن أو قرون، الكذب وسيلة الضعيف للهروب".