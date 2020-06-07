العراق يضع خططا لتجاوز الأزمة المالية وتداعيات كورونا

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن حكومته وضعت خططا لتجاوز الأزمة المالية وتداعيات جائحة كورونا على بلاده وانهيار أسعار النفط.

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وأفاد الموقع الإلكتروني "رووداو"، مساء اليوم الأحد، أن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية قد أصدر بيانا، جاء فيه أنه "اليوم بعد إكمال الكابينة الوزارية نبدأ بالخطوات العملية، كفريق واحد، لتجاوز التحديات التي يمرّ بها البلد".

وأشار البيان إلى أن "البلد يمر بأزمات وتحديات كبيرة في الجانب المالي، وجائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط وغيرها، ووضعنا الخطط لتجاوزها، وهذا ما يتطلب التعاون من قبل الجميع مع الحكومة لوضع البلد في الطريق الصحيح"، منوها إلى أن "سوء النظام الإداري عرقل العديد من المشاريع، ونعمل جاهدين على إصلاحه".

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وفي سياق متصل، صوّت مجلس النواب العراقي، أمس السبت على تعيين فؤاد حسين، وزيرا للخارجية، إضافة إلى المرشحين للوزارات الشاغرة الأخرى بحكومة مصطفى الكاظمي، حيث عقد المجلس جلسة التصويت على المرشحين للوزارات السبع الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي، بحضور 247 نائبا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 6.75 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 395 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.