بعد قوله "الحل في غزو قطر والسلام مع إسرائيل"... احتفاء إسرائيلي بتغريدة ضاحي خلفان 

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، احتفت من خلالها بتصريحات خلفان، خاصة مقولة "استخدام مصطلح الصديق الإسرائيلي بدلا من كلمة العدو".

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

من أنتم يا من لا تعترفون بدولة في مكانة إسرائيل العلمية?"، في تغريدة لضاحي خلفان قائد شرطة دبي سابقا الذي يدعو الى استخدام مصطلح الصديق الإسرائيلي بدلا من كلمة العدو. Advertisements

وكان ضاحي خلفان قد ذكر أن الأزمة الخليجية ستنتهي بغزو عربي لقطر، والمصالحة مع إسرائيل، قائلا: "غزو عربي لقطر.. ينهي مشاكل كثيرة..وسلموا الحكم لمستحقيه في قطر..وأبرموا مصالحة مع إسرائيل..وانتهى كل شئ".

وفي تغريدة أخرى قال خلفان: "أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل..وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر.. سأذهب إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها".

وتدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.