الكويت تصرف بدل بطالة للمواطن حال إيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر

وقالت المزيد في تصريح لوكالة "الأنباء" الكويتية: "حسب قانون التأمين ضد البطالة بإمكان اي مواطن ترك عمله بالقطاع الخاص لأي سبب من الاسباب ان يتقدم بطلب عبر موقع الهيئة الالكتروني ليستفيد من بدل البطالة المقررة بالقانون ولمدة 6 أشهر بعد تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية لحين ايجاد عمل بديل لمدة اقصاها 6 اشهر، لافتة الى ان جميع المسجلين بالهيئة تحت أي بند من بنود دعم المواطنين لم يتم ايقاف اي مستحقات لهم سواء دعم عمالة وطنية او مكافأة الخريجين او بدل بطالة".
وذكرت أن الهيئة تتلقى أي شكوى بخصوص الإيقاف عن العمل للمواطنين من القطاع الخاص في ظل الازمة الحالية وتعمل على معالجة الوضع وفق القانون.
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