مبادرة قطرية جديدة بشأن الأزمة الخليجية

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جاء ذلك في بيان أدلت به السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة الحوارية الافتراضية التي نظمتها سفارة دولة قطر في واشنطن بالتعاون مع مركز "ستيمسون" للبحوث والدراسات حول "منظور دولة قطر للأمن العالمي والإقليمي في عصر عدم اليقين".
وأشارت السفيرة إلى أن دولة قطر "لعبت دوراً محورياً في مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه في 25 مايو/ أيار 1981، مما ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين في منطقة الخليج وتأمين إمدادات الطاقة الحيوية للعالم بأسره".
وأضافت أنه "في عشية 23 مايو 2017، تم تحطيم معنى الوحدة في دول مجلس التعاون الخليجي وتقطيع المجلس إلى أوصال، عبر أزمة مدبرة من خلال ارتكاب جريمة قرصنة الكترونية ترعاها دولة ضد الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية وتزوير تصريحات لقيادة دولة قطر".
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الأزمة الخليجية تدخل عامها الرابع
واستدركت قائلة إنه "رغم من ذلك، فقد أكدت دولة قطر في جميع المناسبات استعدادها للعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الدولية الأخرى لحل الأزمة الحالية من خلال الحوار غير المشروط، واحترام سيادة دولة قطر، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أعربت عن دعمها الكامل للجهود الكريمة لأمير دولة الكويت لحل الأزمة".
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