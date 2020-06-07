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33 مليون كمامة و17 ألف كاشف حرارة... مصر تعلن استعدادات "الثانوية العامة"

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وحسب "اليوم السابع" المصرية قال طارق شوقي، إن الدولة وافقت على تعقيم اللجان من أجل صحة الطلاب، وأنه تم شراء 17 ألف كاشف حرارة وسيتم توزيع كمامات يومية، مضيفا أنه تم تقليل عدد الطلاب فى اللجان وأنها لا تزيد عن 11 طالب في كل لجنة.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألف و500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المباني بالمطهرات.

وأوضح الوزير، أن عدد الطلاب فى اللجنة لن يزيد عن 11  طالبا فى اللجنة، وأقل من ذلك بإجمالى 650 ألف طالب وطالبة، كما أن الامتحان يبدأ 10 صباحا لتسليهم مستلزمات الوقاية داخل المدارس، كما أن دخول الطلاب يبدأ من 8 صباحا، مشدد على أنه من لا يلتزم بالأدوات والتعقيم لن يدخل اللجنة.

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وأوضح شوقى، أنه في حالة ما إذا تم التأكد من أن الطالب لديه مشكلة صحية سيتم توفير سيارات إسعاف ونقله إلى اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم تأجيل الامتحان للطلاب الذين تقع إقامتهم في منطقة عزل صحي للدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وأكد وزير التعليم أنه سيتم تعقيم جميع اللجان قبل الامتحانات، حال التأكد من ارتفاع دراجة لأحد الطلاب سيتم الاستعانة بسيارة إسعاف ويتم إعداد تقرير بذلك، موضحا أنه سيتم تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي، موضحا أن تم التنسيق مع مطبعة الشرطة وإجراء التعقيم اللازم كراسات الإجابة.

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