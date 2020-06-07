إسرائيل تصادق رسميا على تعيين أول امرأة سفيرا لها في مصر

القدس - سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية الإسرائيلية، "صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على تعيين أميرة أورون سفيرة إسرائيل الجديدة لدى مصر. أورون هي أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر في 1979".

ورحب وزير الخارجية غابي اشكنازي بالتعيين، قائلا إن "أميرة دبلوماسية متمرسة تتحلى بالمهنية ولها مكانة محترمة في السلك الدبلوماسي، وإني على ثقة بأنها ستدفع قدما العلاقات الثنائية بين دولة إسرائيل ومصر لتحقيق إنجازات كبيرة".