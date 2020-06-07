الجيش الليبي يقصف محيط قاعدة "القرضابية" بسرت

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الأحد، توجيه طائراته "ضربات دقيقة" في محيط قاعدة "القرضابية" العسكرية، ومجمع قاعات المؤتمرات (واقادوقو)، بمدينة سرت، شرق العاصمة طرابلس.



جاء ذلك في تصريح للناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة للجيش، العميد عبد الهادي دراه، نشرته الصفحة الرسمية للغرفة عبر "فيسبوك".



وقال دراه إن الضربات الجوية خلفت خسائر فادحة في أرواح وعتاد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.



وفي وقت سابق الأحد، بدأ الجيش الليبي، في إرسال وحشد مزيد من القوات على ضواحي مدينة سرت استعدادا لتحريرها من مليشيا حفتر من عدة محاور، وفق مصادر عسكرية.



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والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.



ولاحقا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة "بويرات الحسوان"، التي تبعد 95 كم عن المدينة.



ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.



وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.

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