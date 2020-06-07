تركيا.. صويلو يتفقد بناء منازل الطوب للسوريين بـ"إدلب"

هطاي/ أردال تورك أوغلو/ الخليج 365

تفقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، أعمال إنشاء منازل الطوب الخاصة بإيواء المدنيين الهاربين من هجمات نظام الأسد وداعميه في محافظة إدلب السورية.

وانتقل صويلو، إلى إدلب من معبر "جيلوة غوزو" التركي، عقب مشاركته في اجتماع بولاية هطاي، حول المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين في المنطقة.

وتفقد الوزير منازل الطوب التي يجري بناؤها بإشراف إدارة الكوارث وإدارة الطوارئ التركية "أفاد"، لإيواء المدنيين الهاربين من الهجمات، واطلع على الأعمال الإغاثية.

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وفي تغريدة نشرها عبر تويتر، حول الزيارة، قال صويلو إنه "شاهد اليوم على الجانب الآخر من الحدود، المأساة الإنسانية التي تشهدها إدلب".

ورافق صويلو خلال الزيارة التفقدية، نائبه إسماعيل تشاتقلي، ووالي هطاي رحمي دوغان، ورئيس "أفاد" محمد غولو أوغلو، والمدير العام لإدارة الهجرة عبد الله أياز.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.