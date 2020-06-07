القرضاوي ينعى "شلّح"

اسطنبول/ الخليج 365-

نعى يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأحد، رمضان شلّح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقال القرضاوي في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر "عرفت الأخ المجاهد رمضان شلّح رائدًا لا تنقصه الخبرة، وقائدًا لا يفقد الرؤية، مؤمنًا بقضيته، ثابتًا عليها".

وأضاف إن شلّح كان "يُقدِّم مصلحة وطنه وأمته، حاملًا روحه على راحته؛ يُلقي بها في مظان الشهادة؛ مؤثرًا حياة المقاومة وتضحياتها على حياة المهادنة والدعة؛ فرحمه الله رحمة واسعة، وتقبله في الصالحين".

بدورها، نعت جماعة "الإخوان المسلمون"، في بيان، وصل وكالة الخليج 365 القيادي "شلّح".

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وقالت الجماعة "ننعى إلى الأمة المجاهد الفلسطيني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلّح"، واصفة إياه بـ"القائد البارز في ميدان الجهاد والمقاومة، وابن مدينة غزة المبعد عنها بقرار من سلطة الاحتلال".

وأضاف البيان إن شلّح رحل بعد "مسيرة حافلة بالكفاح من أجل تحرير وطنه من المحتل الصهيوني، وقاد حركة الجهاد الإسلامي، في فترة دقيقة قدم خلالها نموذجا فذا في جسارة الموقف وكلمة الحق".

وشيّع فلسطينيون، الأحد، جثمان شلّح، الذي توفي مساء السبت، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع مع المرض، في مقبرة قرب العاصمة السورية، دمشق.

وبدأ شلّح في مهامه، أميناً عاماً للجهاد الإسلامي عام 1995، عقب اغتيال إسرائيل الأمين السابق فتحي الشقاقي، واستمر حتى 28 سبتمبر/ أيلول 2018، حيث جرى انتخاب زياد النخالة لتولي الأمانة العامة للحركة، بعد أن حال المرض دون استمراره في موقعه.

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