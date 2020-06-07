كورونا.. 28 وفاة بالعراق و13 إصابة في الأردن

بغداد - عمان/ الخليج 365

أعلن العراق، الأحد، تسجيل 28 وفاة بكورونا، فيما رصد الأردن 13 إصابة بالفيروس، وفق إحصاءات رسمية.

وقالت وزارة الصحة العراقية، إنها رصدت 28 وفاة بكورونا، و1.268 إصابة، إضافة إلى تعافي 282 مريضا.

وأشارت الوزارة، في بيان، أن أغلب ضحايا الفيروس تم تسجيلهم في العاصمة بغداد بـ9 وفيات، و265 إصابة.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و366، منها 346 وفاة، و5 آلاف و186 حالة شفاء.

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من جانبها، أفادت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، بتسجيل 13 إصابة بالفيروس، و21 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 808، منها 9 وفيات، و606 حالات تعاف.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و28 ألفا، توفي منهم أكثر من 403 آلاف، وتعافى ما يزيد على 3 ملايين و435 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

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