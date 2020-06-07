إسرائيل منعت الأذان بالمسجد الإبراهيمي 54 مرة خلال مايو

أيسر العيس/ الخليج 365

وثقت وزارة الأوقاف الفلسطينية، منع السلطات الإسرائيلية رفع الأذان 54 مرة، في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، خلال مايو/ أيار الماضي.



وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إن "السلطات الإسرائيلية تمارس أقصى درجات التهويد والغطرسة بحق رواد المسجد الإبراهيمي وسكان مدينة الخليل خاصة البلدة القديمة".



وذكرت أن "قوات الاحتلال نصبت حواجز وبوابات إلكترونية في محيط الحرم الإبراهيمي، ومنعت تدفق المواطنين القادمين للصلاة إليه، وقيدت الأعداد وسط عمليات تفتيش وفحص دقيقين".



وأشارت "الأوقاف" إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت أيضا أعمال الترميم وصيانة المسجد.



Advertisements

ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، الأول خاص بالمسلمين ويمتد على 45 بالمائة من مساحة المسجد، وآخر خاص باليهود على المساحة المتبقّية.



وجاء التقسيم على خلفية قتل مستوطن يهودي لـ29 فلسطينيا مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/ شباط من العام ذاته.



ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.



ويعتبر المسجد الإبراهيمي، رابع أقدم مسجد على الأرض، بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ويعد من أكناف بيت المقدس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.