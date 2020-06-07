أنقرة: تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارة جوية بمنطقة "أفاشين" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بفضل عمليات الاستطلاع والمراقبة تم رصد 4 من إرهابيي بي كا كا في منطقة أفاشين العراقية".

وأضافت أن "سلاح الجو التركي شن غارة جوية أسفرت عن تحييد الإرهابيين الأربعة بالمنطقة".

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وأكدت الوزارة أن العمليات ضد "بي كا كا" الإرهابية ستتواصل إلى حين تحييد آخر إرهابي.



ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.



يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.



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