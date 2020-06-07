الجيش الليبي يرسل تعزيزات كبيرة لتحرير سرت

وليد عبد الله / الخليج 365

بدأ الجيش الليبي، مساء الأحد، في إرسال وحشد مزيد من القوات على ضواحي مدينة سرت (شرق) لتحريرها من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وأبلغت مصادر عسكرية الخليج 365، مفضلة عدم ذكر هويتها، إن "تعزيزات كبيرة وصلت للقوات الحكومية للاستعداد لتحرير سرت من عدة محاور".

وأضافت المصادر أن "القوات الحكومية تتمركز الآن على ضواحي المدينة بعدما أحرزت تقدمات هامة، السبت، بعد ساعات من بدء عملية دروب النصر لتحرير سرت والجفرة".

وأشارت إلى أن مليشيا حفتر، تقوم أيضا بإرسال تعزيزات لسرت وسط تحليق مكثف للطيران المسير الإمارتي الداعم لها.

وفي السياق ذاته، أكد العميد، إبراهيم بيت المال، قائد غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة ، باستمرار عملية دروب النصر التي انطلقت السبت لتحرير نطاق غرفة العمليات.

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وأكد بيت المال، في بيان، أن القائد الأعلى للجيش الليبي، ورئيس الحكومة فائز السراج، أكد دعمه للعمليات العسكرية حتى تحرير سرت، وكامل المنطقة من مليشيات حفتر.



والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.



ولاحقا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة "بويرات الحسوان"، التي تبعد 95 كم عن المدينة.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.



وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.

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