شكرا لقرائتكم خبر عن «أدركوا حجم الخطر».. قصة إصابة 17 من عائلة واحدة بـ«كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى الإعلامي خالد العقيلي ضمن برنامج “كلنا مسؤول” على قناة السعودية قصة إصابة 17 فردا من عائلة واحدة بفيروس كورونا بسبب مناسبة عائلة ومجاملة.

وأضاف العقيلي وعليه علامات التأثر: “علينا جميعا إدراك المسؤولية.. 17 فردا من عائلة واحدة أصيبوا بسبب اتصال هاتفي وحالة واحدة نقلت الفيروس لجميع أفراد العائلة”.

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وأكد أن فيروس كورونا نقل العالم من منطقة الراحة لمنطقة لقلق والاضطراب، مضيفا أن الدولة قامت بجهود كبيرة في جميع القطاعات لضمان سلامة الإنسان.. وهذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- الإنسان ثم الإنسان.

وشدد خالد العقيلي بقوله “إن المرحلة تستدعي وعينا جمعيا كأفراد لأن الضحية يكون إنسان ملتزم جالس في بيته أو قد تستمر هذه الإجراءات أو تشدد بسبب استهتار بعض الأفراد في المجتمع”.

وختم العقيلي بقوله “الفرد هو خط الدفاع الأول، أنت مسؤول عن نفسك وعن عائلتك.. كلنا خط الدفاع الأول للدولة الآن، أدركوا حجم الخطر”.