شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر من تصرف خاطئ أثناء ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من تصرف خاطئ أثناء ارتداء الكمامة قد يتسبب في تفشي فيروس كورونا دون قصد من الشخص المرتدي للكمامة.

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وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تصرف خاطئ.. أن يضع الكمامة واذا جاء يعطس نزلها عن وجهه”.

وينصح عادة بارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل والتسوق وترك مسافة كافية بين الأشخاص، وذلك للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).