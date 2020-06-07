شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نواقل بكتيريا إلى الأغذية.. و5 نصائح لضمان سلامة المنتجات (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت أمانة منطقة الرياض، من 8 عوامل تنقل البكتيريا إلى الأغذية، كما وضعت مجموعة من الإرشادات لضمان سلامة المنتجات، تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية والذي يوافق اليوم السابع من شهر يونيو.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها اليوم الأحد عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن نواقل البكتيريا إلى الأغذية تشمل “العاملون، الأغذية غير المطهية، الحشرات والقوارض، الماء الملوث، التجهيز والإعداد، الأدوات والمعدات، مستودعات التخزين، الهواء الملوث”.

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ووجهت الأمانة نصائح مهمة لضمان سلامة الأغذية، منها الفصل التام بين الغذاء المعد للاستهلاك والأغذية غير المطهية، العمل على نظافة وتطهير الأسطح والأدوات الملامسة مباشرة للغذاء، الإبلاغ فور إصابة العاملين بالأمراض التي تنتقل من المصاب إلى الغذاء.

كما نصحت الأمانة بتغطية أوعية الأغذية المطهية ونقلها وتخزينها بحاويات مغلقة، تقليل تداول وملامسة الأغذية بالأيدي قدر الإمكان.