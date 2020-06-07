شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: برنامج وطني للتأكد من سلامة الأغذية يتضمن 73 ألف تحليل مخبري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تنفذ الهيئة العامة للغذاء والدواء، برنامجاً وطنياً لرصد ومراقبة الأغذية، يتضمن تحليل أكثر من 10 آلاف عينة غذائية لأكثر من 124 منتجاً غذائياً، للتأكد من سلامتها من الملوثات ومطابقتها للمواصفات.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور هشام الجضعي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء، أن البرنامج يتضمن أيضا قواعد بيانات وطنية حول نوعية وكمية الأغذية التي يستهلكها المجتمع السعودي، وذلك من خلال مشروعها البحثي “ماذا نأكل في السعودية؟”.
وأوضح الجضعي أن الهيئة تبنّت سياسات من شأنها تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب، من خلال سن تشريعات بينها منع الدهون المهدرجة جزئياً في الصناعات الغذائية، وتخفيض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح، والإلزام بعرض السعرات الحرارية على قائمة وجبات المنشآت الغذائية.
وأكد أن “الغذاء والدواء” نفّذت أكثر من 51 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية، وجمعت نحو 30 ألف عينة، وأجرت أكثر من 73 ألف تحليل مخبري، كما تمت دراسة وإعداد 136 رأياً علمياً في مواضيع متفرقة تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية، وكذلك تقييم سلامة أكثر من 277 منتجاً غذائياً.
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