شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: برنامج وطني للتأكد من سلامة الأغذية يتضمن 73 ألف تحليل مخبري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تنفذ الهيئة العامة للغذاء والدواء، برنامجاً وطنياً لرصد ومراقبة الأغذية، يتضمن تحليل أكثر من 10 آلاف عينة غذائية لأكثر من 124 منتجاً غذائياً، للتأكد من سلامتها من الملوثات ومطابقتها للمواصفات.

Advertisements

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور هشام الجضعي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء، أن البرنامج يتضمن أيضا قواعد بيانات وطنية حول نوعية وكمية الأغذية التي يستهلكها المجتمع السعودي، وذلك من خلال مشروعها البحثي “ماذا نأكل في السعودية؟”.