نورة الحقباني متحدثة رسمية لهيئة حقوق الإنسان في السعودية

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"الخليج 365" من الرياض: أصدر رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد قرارًا بتعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثًا رسميًا باسم هيئة حقوق الإنسان في السعودية. تأتي هذه الخطوة لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان، والأنشطة التي تقدمها، والمبادرات التي تطلقها، والقضايا التي تعمل عليها. يشار إلى أن نورة الحقباني هي صحافية سعودية وعضوة مجلس إدارة "مؤسسة المرأة العربية" في السعودية، كأول سعودية تشغل هذا المنصب، وعضو فريق الهيئة القيادية في المؤسسة نفسا. كما إنها عضو "النقابة الصحافية البريطانية"، وكاتبة في "صحيفة عكاظ" ولها العديد من المقالات.



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