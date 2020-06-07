شكرا لقرائتكم خبر عن أول حادث طرق بالسعودية منذ أزمة كورونا.. شاحنة تودى بحياة 8 أفراد من عائلة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 8 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم على الفور فى حادث مروع نتج عن اصطدام مركبتهم بشاحنة على طريق حضن بالطائف فى السعودية.وفق ما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.

ووفق الصحيفة فإن الحادث يعد الأول خلال جائحة كورونا، وباشرت الفرق الأمنية الموقع وعمل الدفاع المدنى على إخراج الجثث المحتجزة من داخل السيارة.

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وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودى بالطائف شادى الثبيتى، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن الحادثة وعلى الفور توجهت للموقع 5 فرق إسعافية بقيادة القائد الميدانى ماجد القثامى وبمتابعة مدير هيئة الهلال الأحمر السعودى بالمحافظة عبدالله الحارثى، وعند الوصول اتضح بأن الحادثة عبارة عن اصطدام مركبة بشاحنة من الخلف، وتم تحرير الحالات من قبل فرق الدفاع المدنى، حيث تبين وفاة 7 أشخاص، وإصابة طفل قدمت له الإسعافات الأولية إلا أنه توفى قبل الوصول إلى المستشفى جراء تعرضه لإصابة بالغة أدت إلى توقف القلب والتنفس لديه.

ومن جهة أخرى صرح مصدر مسئول فى وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أمس الأول، أنه بناءً على ما نص عليه البيان المنشور يوم الإثنين، من أن جميع الإجراءات الواردة فيه تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر فى تمديد أى مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشدَّدة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.

و بناءً على التقييم الصحى المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائى، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، فقد تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية فى مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من السبت الموافق 6 يونيو 2020 ميلادية، حتى 20 يونيو 2020 ميلادية.