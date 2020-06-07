شكرا لقرائتكم خبر عن "التحرير الفلسطينية": تصريحات حماس ضد المنظمة محاولة لإرباك الموقف الداخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، عن أسفه من تصريحات قادة حماس التى تشكك بتمثيل منظمة التحرير وتتحدث عن بدائل لها، مبينا أن هذه التصريحات جاءت في ظرف اتخذت فيه القيادة موقفا لاقى إجماعا وطنيا، معتبرا أن ما يجري الآن هو محاولة لإرباك الموقف الداخلي الفلسطيني وتكريس الانقسام. وقال أبو يوسف- حسبما افادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأحد- إن "المنظمة هي قاعدة النضال الوطني وستبقى رغم كل المؤامرات الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".

وشدد على أن كل المحاولات التي جرت سابقا لتهميش منظمة التحرير وخلق بدائل لها فشلت على صخرة صمود "شعبنا" وتمسكه بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التحرير الفلسطينية": تصريحات حماس ضد المنظمة محاولة لإرباك الموقف الداخلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.