شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة فى ليبيا: مستعدون لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا اليوم، استعدادها لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها ، داعية إلى وقف إطلاق النار من أجل استئناف المحادثات بين الأطراف الليبية بنية صادقة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

ودعت الأمم المتحدة الأطراف الليبية إلى الشروع سريعا وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أمس: "شرفت اليوم بلقاء كل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية والذى أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي".

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وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتناعى فيس بوك:"وإنه لمن دواعى اعتزازى أن هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، التى هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبى واستعادة استقراره فى كل مجالات الحياة.

وختم رسالته بقوله: "حفظ الله مصر وشعبها وسائر شعوب العالم".