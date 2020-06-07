الجبير يلتقى سفراء الاتحاد الأوروبى المعتمدين لدى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى عادل بن أحمد الجبير ، عبر الاتصال المرئى اليوم الأحد ، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية ، أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبى فى شتى المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا ، خلال الاتصال ، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك جائحة كورونا حول العالم والجهود المبذولة للتصدي لها.

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