الجيش اليمنى يسيطر على مناطق شرق صنعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، سيطرتها على مناطق في نجد العتق شرق صنعاء، وذلك بدعم من قوات التحالف العربى، وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة العميد محمد مشلى - في تصريح نقلته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - "إن قوات الجيش الوطني مدعومة بتحالف دعم الشرعية تمكنت اليوم من التقدم أكثر من 11 كيلومترا وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء".
وأضاف أن "أبطال الجيش استعادوا ثلاث عربات عسكرية من نوع bmb وعددا من الأسلحة والذخائر المتنوعة من المليشيات، فيما دمرت مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية 8 أطقم قتالية تابعة للمليشيات إلى جانب تعزيزات أخرى كانت في طريقها إلى المنطقة".
في سياق متصل.. أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة جبهة الساحل الغربي على تويتر، عن مقتل عناصر حوثية في انفجار عبوة ناسفة كانوا يحاولون زرعها في مديرية حيس جنوب الحديدة.
وتستمر ميليشيا الحوثي في زراعة العبوات الناسفة، وحقول الألغام، في المساحات المفتوحة والطرقات والمزارع والأحياء السكنية، تحسباً لأي تقدم ميداني للجيش اليمني.
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