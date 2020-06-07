صحة إقليم كردستان بالعراق: الموقف الوبائى لكورونا خرج عن السيطرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة فى إقليم كردستان العراق سامان برزنجي اليوم الأحد، أن الموقف الوبائى لفيروس كورونا فى الإقليم خرج عن السيطرة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا مخيفا في عدد الإصابات، وازدياد كبير في عدد حالات الوفاة، وأضاف برزنجي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للأنباء - أن الأوضاع الصحية في الإقليم خطيرة، داعيا جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية، واتّباع نظام الحماية الذاتية، والابتعاد عن التجمعات، والتعاون مع الفرق الصحية. كما أكدت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس "كورونا" بالإقليم. وقالت الوزارة- في بيان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأحد- إن حالات الوفاة هي لرجل و3 نساء من سكنة مدينة السليمانية"، وأضاف البيان: أن المتوفين دخلوا المستشفى وظلوا تحت الرعاية الطبية المركزة وتحت أجهزة التنفس الاصطناعي لفترة، لكنهم فارقوا الحياة اليوم"، ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية؛ للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا والابتعاد عن التجمعات.

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