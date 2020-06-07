شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى: غارات جوية على الميليشيات بمنطقة شرق مصراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، أن الجيش الوطنى الليبى شن سلسلة غارات جوية على تجمعات الميليشيات والمرتزقة بمنطقة الهيشة شرق مدينة مصراته.

ولم تتطرق قناة "سكاى نيوز" الى مزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

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