شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة فى إصابات كورونا بالسعودية بعد رصد 3045 حالة والإجمالي 102 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم قفزة كبيرة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، على أساس يومي، بعد رصد 3045 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات 101,914 حالة ، بينما تعافى 1026 ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 72,817 حالة بعد تماثلهم للشفاء.، جاء ذلك نقلا عن بيان مقتضب للصحة السعودية عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد.، وسجلت الوزارة 36 حالة وفاة جديدة ، ليرتفع الوفيات إلى 712 حالة، فضلا عن 1564حالات حرجة .

وأمس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويصل إجمالى الحالات المصابة بهذا الفيروس فى المملكة إلى 98869 حالة.

أوضحت الوزارة فى بيانها اليومى أن إجمالى حالات الشفاء وصل إلى 71791، وأن إجمالى حالات الوفاة بهذا الفيروس وصل 676 حالة.

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وفيما يواصل فيروس كورونا تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم من 7 ملايين، كما بات عدد الوفيات على مشارف 400 ألف حالة.