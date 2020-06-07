شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفتح مساجدها لصلاة الجماعة الأربعاء المقبل بدءا من صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية قراراً وزارياً يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة الأربعاء المقبل من صلاة الظهر، وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير بدءاً من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط، وسوف تبث صلاة الجمعة في تلفزيون الكويت. وفقا لجريدة الراى الكويتية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم الأحد بمدراء مساجد المحافظات الست، بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكيل المساعد لقطاع المساجد لبحث آلية افتتاح كافة المساجد في البلاد، والاطلاع على آخر الاستعدادات في هذا الشأن.



وأوضح في تصريح صحافي أن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين يوم الأربعاء المقبل يأتي لتلبية نداء «حي على الصلاة» بعد وقف دام نحو ثلاثة أشهر.

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وتابع إن وزارة الأوقاف انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات وتعقيم كافة المساجد في المحافظات الست في المناطق النموذجية من قبل وزارة الدفاع من أجل توفير الأجواء الصحية في بيوت الله، وللحد من انتشار فيروس كورونا.



وأردف قائلاً: كما قامت وزارة الأوقاف بتجهيز المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد، وكذلك فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف.



ودعا جميع المصلين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية من أجل سلامتهم، علماً بإن الالتزام بها يحد من انتشار فيروس كورونا.



وفي ختام تصريحه شكر وزارة الدفاع على المجهود الكبير الذي قامت به لتعقيم كافة المساجد في البلاد، كما قدم شكره لقطاع المساجد في وزارة الأوقاف لما قاموا ويقومون به من جهد كبير منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم، شاكراً في الوقت نفسه جميع المؤذنين الذين عملوا من دون كلل أو ملل خلال الحظر الكلي والجزئي، سائلاً المولى عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم.