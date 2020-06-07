شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 1595 إصابة جديدة بكورونا وحصيلة الإصابات تقفز إلى 68790 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 68790 حالة، بينما توفى 3 حالات ليصل مجموع الوفيات إلى 54 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد، كما تعافى 1811 حالة ليصل مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 44.338 حالة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل حالتى وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 51 حالة.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى على موقعها الإلكترونى ، إنه تم تسجيل 1700 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الاصابات فى البلاد إلى 67195 حالة

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كما أشارت إلى تسجيل 1592 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالى المتعافين إلى 42527 حالة، ولفت البيان إلى فحص 5029 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 251391.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعى والمسافة الآمنة من الآخرين.