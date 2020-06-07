شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 26 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى إقليم كردستان العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه في إطار الفحوصات الطبية الجارية للحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا تم تسجيل 26 إصابة جديدة في محافظة أربيل، مضيفة أن الحالات هي لـ15 رجلا و4 نساء، و3 فتيات و4 أطفال، وهم من الملامسين لمصابين سابقين وبعضهم ظهرت عليهم آثار الإصابة بالفيروس.

كانت وزارة الصحة في إقليم كردستان قد أعلنت - في بيان سابق - اليوم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 39 إصابة.