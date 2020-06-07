شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف الكويتية تقرر إعادة فتح المساجد الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية، اليوم الأحد، إعادة فتح المساجد بدءا من صلاة ظهر الأربعاء المقبل، بعد إغلاق استمر 3 أشهر بسبب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمنع تفشى وباء كورونا المستجد داخل البلاد، حيث تعد الكويت من أوائل الدول الإسلامية التى أعلنت غلق المساجد لمنع تفشى الفيروس، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 10 حالات وفاة، و717 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات الى 264 حالة، وإجمالى عدد المصابين إلى 31 ألفا و848 حالة.
وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - فى المؤتمر الصحفى اليومى - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التى قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 331 حالة لمواطنين كويتيين، و88 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، و81 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و79 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.
وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 196 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 3661 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، باجمالي 315 ألفا و285 مسحة.
وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.
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