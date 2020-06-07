شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف الكويتية تقرر إعادة فتح المساجد الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية، اليوم الأحد، إعادة فتح المساجد بدءا من صلاة ظهر الأربعاء المقبل، بعد إغلاق استمر 3 أشهر بسبب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمنع تفشى وباء كورونا المستجد داخل البلاد، حيث تعد الكويت من أوائل الدول الإسلامية التى أعلنت غلق المساجد لمنع تفشى الفيروس، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 10 حالات وفاة، و717 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات الى 264 حالة، وإجمالى عدد المصابين إلى 31 ألفا و848 حالة.